Afganistan'da 16 güvenlik görevlisi Taliban'a katıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 16 güvenlik görevlisinin Taliban safına katıldığı bildirildi.

Cüzcan Emniyet Amiri Abdulhafiz Haşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cüzcan'ın Şirkhil karakolunda görev yapan Molla Taher komutasındaki 15 güvenlik görevlisinin komutanlarıyla Taliban'a katıldığını belirtti.

Karakoldaki bazı güvenlik görevlilerinin komutanları tarafından zorla götürüldüğünü ifade eden Haşi, konuyla ilgili araştırma başlatıldığını söyledi.

Haşi, daha önce Taliban safından faaliyet gösteren Molla Taher'in geçtiğimiz aylarda barış programına katılması üzerine bir karakola komutan olarak atandığını aktardı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Molla Taher ile beraber 30 güvenlik görevlisinin kendi saflarına katıldığını iddia etti.