Lefkoşa15 °C
  • Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Ne var bu 90'lı yıllarda?
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Afganistan'da 16 güvenlik görevlisi Taliban'a katıldı
Afganistan'da 16 güvenlik görevlisi Taliban'a katıldı

Afganistan'da 16 güvenlik görevlisi Taliban'a katıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 16 güvenlik görevlisinin Taliban safına katıldığı bildirildi.

A+A-

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 16 güvenlik görevlisinin Taliban safına katıldığı bildirildi.

Cüzcan Emniyet Amiri Abdulhafiz Haşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cüzcan'ın Şirkhil karakolunda görev yapan Molla Taher komutasındaki 15 güvenlik görevlisinin komutanlarıyla Taliban'a katıldığını belirtti.

Karakoldaki bazı güvenlik görevlilerinin komutanları tarafından zorla götürüldüğünü ifade eden Haşi, konuyla ilgili araştırma başlatıldığını söyledi.

Haşi, daha önce Taliban safından faaliyet gösteren Molla Taher'in geçtiğimiz aylarda barış programına katılması üzerine bir karakola komutan olarak atandığını aktardı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Molla Taher ile beraber 30 güvenlik görevlisinin kendi saflarına katıldığını iddia etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.