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Afganistan'da askeri hastaneye saldırı

Afganistan'da askeri hastaneye saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup saldırganın hastaneye saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırganların kaç kişi olduğunun bilinmediğini kaydeden Veziri, ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığını, olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini ifade etti.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin önce hastane girişinde üzerindeki bombayı patlattığını, beyaz önlük giymiş diğer saldırganların ise hastaneye girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.

Kabil'in diplomatik bölgesi Vazir Akbar Han'da bulunan 400 yataklı hastane, Savunma Bakanlığına bağlı olarak hizmet veriyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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