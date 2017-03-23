Afganistan'da bir polis 9 meslektaşını öldürdü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'a çalıştığı iddia edilen bir polisin silahıyla 9 meslektaşını öldürdüğü bildirildi.

Kunduz'daki 808. Spinzer Bölge Komutanlığı Basın Danışmanı Mahfuzullah Akbari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kunduz'un Kazak bölgesindeki karakolda görev yapan bir polisin 9 meslektaşını ateş açarak öldürdüğünü söyledi.

Polisin daha sonra silahları da alarak bölgeden uzaklaştığını ifade eden Akbari, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Akbari, meslektaşlarını öldürdükten sonra cesetleri ateşe veren polisin Taliban ile bağlantısı olduğunun belirlendiğini ifade etti.