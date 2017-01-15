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Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda yedi sivil hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nangarhar'ın Paçiragam ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığı bildirildi.

Patlamada yedi sivilin yaşamını yitirdiği, iki sivilin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, sivillerin hedef alındığı bu saldırının, teröristlerin ne kadar güçsüz olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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