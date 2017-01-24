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  3. Afganistan'da çığ sonucu iki kişi yaşamını yitirdi
Afganistan'da çığ sonucu iki kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da çığ sonucu iki kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Salang Tüneli'nde çığ düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Salang Tüneli'nde çığ düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürü Nur Habib Gülbahari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baglan'a bağlı Salang Tüneli'nde çığ altında kalan 12 kişiden ikisinin öldüğünü söyledi.

Gülbahari, çığ altında kalan bir kişinin yaralandığını, diğerlerinin kurtarıldığını belirtti.

Gülbahari, Afganistan'ın kuzeyini merkeze bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nin çığ nedeniyle iki gündür trafiğe kapalı olduğunu kaydetti.

Ülkenin merkezi ve kuzeyinde her yıl çığ düşmesi sonucu onlarca kişi ölüyor.

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