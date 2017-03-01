Afganistan'da istihbarat merkezine saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı.
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat merkezini hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Vahid Macruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arzan Kimat bölgesinde istihbarat merkezi yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 35 kişinin tedavi altına alındığını söyledi.
Yetkililer, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı istihbarat merkezi yakınlarında patlattığını, ardından diğer saldırganların binaya girdiğini bildirdi.
Güvenlik güçlerinin saldırganlarla çatışmaya girdiği, bölgede ikinci bir patlama sesinin duyulduğu da kaydedildi.
Taliban örgütü, saldırının sorumluluğunu üstlendi.
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