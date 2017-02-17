Afganistan'da kaçırılan 52 sivil serbest bırakıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde iki gün önce Taliban tarafından kaçırılan 52 sivilin serbest bırakıldığı bildirildi.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında çiftçilerin de bulunduğu 52 sivilin, kanaat önderlerinin ara buluculuk yapmasıyla serbest kaldığını belirtti.

Serbest bırakılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Gafuri, militanların, sivilleri kaçırma nedeninin henüz bilinmediğini vurguladı.

Taliban örgütü ise sivillerin arsalar yüzünden çıkan kavga nedeniyle kaçırıldığını açıkladı.

Taliban militanları, iki gün önce Çehl Band ve Çari Say bölgelerinde arsalarını görmeye gelen aralarında çiftçilerin bulunduğu 52 sivili kaçırmıştı.