Afganistan'da milletvekiline bombalı saldırı
Afganistan'da Bamyan Milletvekili Fakur Behişti'nin, başkent Kabil'de uğradığı bombalı saldırıda yaralandığı bildirildi.
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Afganistan'da Bamyan Milletvekili Fakur Behişti'nin, başkent Kabil'de uğradığı bombalı saldırıda yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, Kabil'in 6. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın Behişti'nin makam aracı geçerken patlatıldığını açıkladı.
Suikast girişiminde Behişti yaralanırken, koruması hayatını kaybetti.
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