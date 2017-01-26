Afganistan'da soğuk hava 27 çocuğun ölümüne yol açtı

Afganistan'ın kuzeyinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde son iki haftada 27 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Derzab Kaymakamı Rahmetullah Haşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığını ve birçok köye ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle son iki haftada 27 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Haşar, bölgede sağlık hizmetlerinin de yetersiz olduğunu belirtti.

Haşar, çocuklarını kaybeden ailelerin çoğunun iç savaş nedeniyle diğer illerden Derzab'a sığındıklarını kaydetti.

Ölen çocukların 5 yaşından küçük olduğunu dile getiren Haşar, bazı çocukların da soğuk hava nedeniyle rahatsızlandığını bildirdi.

Yaklaşık iki ay önce de aynı ilçede 20 çocuk donarak hayatını kaybetmişti.