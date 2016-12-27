Lefkoşa13 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Afganistan'da Taliban komutanı öldürüldü
Afganistan'da Taliban komutanı öldürüldü

Afganistan'da Taliban komutanı öldürüldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Taliban örgütünün önde gelen komutanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.

A+A-

Afganistan'ın Gazne vilayetinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Taliban örgütünün önde gelen komutanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.

Gazne Emniyet Müdürü General Aminullah Amarkhil, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Gazne'nin Ab Band ilçesinde Taliban'a karşı yürüttüğü operasyonda, örgütün önde gelen komutanların Molla Firuz Cihadi'nin öldürüldüğünü belirtti.

Operasyonda ayrıca 14 militanın öldürüldüğü bilgisini veren Amarkhil, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.