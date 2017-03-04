Afganistan'da yanlışlıkla siviller vuruldu: 9 ölü, 22 yaralı

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde güvenlik güçlerinin, yanlışlıkla sivillerin evini bombalaması sonucu 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Farah Emniyet Amiri Gülbahar Mücahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Farah'ın Bala Buluk ilçesine bağlı Tavdanak bölgesinde militanlara karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Havadan ve karadan düzenlenen operasyonda yanlışlıkla sivillerin evinin bombalandığını ifade eden Mücahid, saldırıda 7 çocuk ile 2 kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Mücahid, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 sivilin yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü İkbal Bahir de operasyonda 15 Taliban militanının öldürüldüğünü, 19 militanın yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırıda en az 20 sivilin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.