Afganistan'daki saldırıda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Helmand milletvekilinin evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, Helmand Milletvekili Mir Veli'nin Kabil'in Hoşal Han Mine bölgesindeki evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini belirtti.

Saldırıdan milletvekilinin yaralı kurtulduğunu ifade eden Mücahit, hayatını kaybedenlerin arasında milletvekilinin iki torunun da olduğunu söyledi.

Mücahit, saldırıda milletvekili ve eşiyle beraber 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Dün akşam saatlerinde 3 saldırgan tarafından gerçekleşen saldırının ardından çıkan çatışma sabaha kadar sürmüştü.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlenmişti.