Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 6. Bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, bomba yüklü bir aracın, askeri okul ve istihbarat binasının bulunduğu Kabil'in 6. Bölgesi'nde patlatıldığını belirtti.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken görgü tanıkları, patlamanın ardından saldırganlarla polis arasında çatışma çıktığını söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise patlamanın istihbarat binasında gerçekleştiğini iddia etti.