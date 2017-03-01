Lefkoşa21 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 6. Bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi.

A+A-

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 6. Bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, bomba yüklü bir aracın, askeri okul ve istihbarat binasının bulunduğu Kabil'in 6. Bölgesi'nde patlatıldığını belirtti.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken görgü tanıkları, patlamanın ardından saldırganlarla polis arasında çatışma çıktığını söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise patlamanın istihbarat binasında gerçekleştiğini iddia etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.