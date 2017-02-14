"Afrika'dan öğrenci adı altında ucuz işçi getiriliyor"

Haluk Doğandor

Ülkemizde faaliyet gösteren birçok iş alanında çalıştırılmak üzere üçüncü dünya ülkelerinden ucuz işçi getiriliyor.

Bu işi ticarete döken insan tacirlerinin getirdikleri kişilerden yüksek miktarlarda para aldıkları öğrenildi. Bu konuda ülkemiz yasalarında yeterli müeyyideler olmadığından, yasaların esnekliğinden faydalanan insan tacirleri, Hindistan, Pakistan, Vietnam, Güney Kore ve Afrika’dan getirdikleri kişilerden 7-8 bin Euro kadar para alıp bu işin ticaretini yapıyorlar. Özellikle de üniversitelere kaydettirdikleri bu kişileri daha sonra iş alanında sahaya sürüyorlar. Konum dolayısıyla daha çok esnafı ilgilendiren bir durum olduğundan ve bu konuda söyleyecek çok şeyi bulunan KTEZO (Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası) Başkanı Mahmut Kanber’i ziyaret eden Star Kıbrıs ekibi görüşlerini aldı.

“KTEZO OLARAK TASVİP ETMİYORUZ”

Öncelikle insan hakkı olan yaşam ve çalışma hakkının bir bedel karşılığı başka birilerine satılması veya ipotek edilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Kanber kölelik devrinin çok eskilerde kaldığını belirterek şöyle devam etti; “Dünyanın hiçbir yerinde bu tarz işlerin doğru olmadığını KTEZO olarak da tasvip etmediğimizi söylemek isterim. Toplumun içinde doğru bir deyimle insanları başka bir yerden diğer başka bir başka yere hava parasıyla getirir gibi çağdışı bir uygulamanın ve insanların sırtından para kazanmanın doğru olmadığını bir kez daha belirtmek isterim. Böyle bir yöntemle 3. Dünya ülkelerinden insanları pazarlayarak ülkemize getirildiğini ve çok zamandır bu işlerin yapıldığını biliyoruz. Bu tür yaklaşımların o insanların insanlık haklarıyla birlikte, ülkemizde çalışarak ekmek parası kazanan insanların da haklarını gasp etmek anlamına geldiğini söylemek isterim. Çünkü bu gibi insanları ucuz işçi olarak kullanıp haklarını gasp ediyorlar.”

“AFRİKA KITASINDAN OKUMAYA DEĞİL, UCUZ İŞÇİLİK ADINA GETİRİLİYOR”

Ülkemizde yüksek öğrenimin turizm statüsünde olmaması gerektiğine vurgu yapan Kanber, bunun eğitim kalitesi içerisinde değerlendirilmesine işaret etti. Ancak ülkemize Afrika kıtasından gelen insanların okumaya değil aslında ucuz işçilik adına getirildiğine dikkat çeken Kanber, kırsal kesimlerde veya turizm alanlarında öğrenci kimliği adı altında çok sayıda insanın çalıştırıldığını söyledi.

KTEZO Başkanı Kanber ülkemize okumaya gelen bu insanların döviz bırakarak katkı koyacağını ve mezun olduktan sonra da memleketine dönmesi gerektiğine işaret ederek, fakat bunun böyle olmadığını ve tam tersinin yaşandığını ifade etti. Ülkede kayıt dışılığın başını alıp gittiğine dikkat çeken Kanber, devletin burada görevini yapmadığını dolayısıyla suçlunun da görevini yapmayan olduğunu söyledi.