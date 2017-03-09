Ağır Ceza’da hesap verecek

Nadire Bahadi

Girne – Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım tarihinde meydana gelen ve toplumda büyük infiale yol açan trafik kazasında, ikisi lise öğrencisi 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan TIR şoförü Safa Güngör dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemeye yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen Güngör’e acılı aileler saldırmak istedi.

İlayda Yeliz Öztürk, Sude Demirkıran ve Denktaş Mutluel’in ölümlerine sebep olmanın yanında toplam 16 davadan itham edilen sanık Güngör ilk tahkikat duruşması yapılmaksızın yargılanmak üzere Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi. İddia Makamı dava ile ilgili tanık ifadeleri, uzman raporları, 5 adet CD dökümleri, sanık ifadesi, otopsi raporunu içeren 174 sayfalık dökümanlar ile 7 adet fotoğraf albümünü mahkemeye emare sundu.

Güngör, 20 Mart tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi karşısına çıkarılacak.

Güngör’e öfke dinmedi

Yeliz Öztürk, Sude Demirkıran ve Denktaş Mutluel’in aileleri sabah saatlerinden itibaren Safa Güngör’ün mahkemeye çıkarılmasını bekledi. Güngör polis çemberi arasında mahkeme huzuruna çıkarılırken, acılı aileler Güngör’e öfke kustu. Aileler davanın takibinde olacaklarını belirttiler.