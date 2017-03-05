Ağır yaralanan Adem Yaran yaşam savaşını kaybetti

Çayırova-Bafra anayolunda 27 Şubat'ta yolcu olduğu motosikletin yolun sağına geçerek bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 34 yaşındaki Adem Yaran, tedavi gördüğü Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre ağır yaralı olarak önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Kolan Hastanesi'ne ve son olarak da geçen cuma günü ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Bursa'daki hastaneye kaldırılan Adem Yaran, bugün saat 14.20'de yaşamını yitirdi.

Çayırova- Bafra anayolundaki kazada, Onur Girti'nin (E-34) kullandığı 34 VT 2985 plakalı motosiklet, sağa meyilli virajda yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen Ayşe Rıylı (K-66) yönetimindeki BS 585 plakalı salon araçla çarpışmıştı.

Kazada 34 VT 2985 plakalı motosiklet sürücüsü Onur Girti ve motosiklette yolcu olarak bulunan Adem Yaran (E-34) ağır, BS 585 plakalı salon araç sürücüsü Ayşe Rıylı ise hafif yaralanmıştı.

Kaza sonucu alev alan motosiklet de tamamen yanmıştı.

7'NCİ ÖLÜM

Adem Yaran'ın da hayatını kaybetmesiyle KKTC'de 2017'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.