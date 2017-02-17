AGİT: “Önceki haftaya göre ateşkesin ihlali yüzde 75 azaldı”

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Şef Yardımcısı Aleksandr Hug, Donbas’ta ateşkes ihlalinin önceki haftaya göre azaldığını söyledi.

Hug, düzenlediği basın toplantısında misyonun Ukrayna’nın doğusundaki gözlem çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Geçen haftalarda çatışmalarda yaşanan keskin artışın azaldığına dikkat çeken Hug, “Avdeyevka ve Yasinovata’da gerilimin aniden tırmanmasından sonra, ilk bakışta Donetsk ve Lugansk bölgelerinde durum daha iyi hale geldi. Geçen hafta ateşkesin daha az ihlal edildiğini gözlemledik. Önceki haftaya göre ateşkesin ihlali yüzde 75 azaldı.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hug, Ukrayna Gözlem Misyonunda 721 kişinin çalıştığını ve bunlardan sadece 603'ünün ülkenin doğusunda görev yaptığını da sözlerine ekledi.