AGİT'den Rusya açıklaması

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Doğu Ukrayna'nın Donets ve Luhansk bölgelerinde yaşayan Ukraynalı ve ülkesiz kişilerin araç belgeleri ve plakalarının Rusya federasyonu tarafından tanınmasına ilişkin, "Ukrayna egemenliğindeki topraklarda yayınlanan belgelerin sadece uluslararası kabul görmüş otoriteler tarafından yapılması halinde geçerli." değerlendirmesini yaptı.

Konuya ilişkin AGİT Avusturya Dönem Başkanlığı adına yapılan açıklamada, Donets ve Luhansk bölgesinde yaşayan Ukrayna ve henüz ülkesiz şahısların araç ruhsatları ve plakalarının Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı tarafından tanınmasına ilişkin kaygılar ifade edilerek, bu uygulamanın Doğu Ukrayna'da yerleşimcilere yönelik süreç ile çeliştiği kaydedildi.

Açıklamada, tek taraflı eylemlerin Ukrayna ve çevresinde yaşanan krizlerin çözümüne yönelik çabaları tehlikeye attığı vurgulanırken, "Ukrayna egemenliğindeki topraklarda yayınlanan belgelerin sadece uluslararası kabul görmüş otoriteler tarafından yapılması halinde geçerli olduğu" aktarıldı.

Donbas'taki insanların durumunun normalleşmesi ve bölgede hareket özgürlüğünün teşvik edilmesine yönelik çabaların önemli olduğu belirtilen açıklamada, bunun AGİT ilke ve taahhütlerine, Minsk anlaşmasına tam anlamıyla uyularak, yapılması gerektiğine işaret edildi.

Rusya Federasyonu Devlet başkanlığı tarafından, 18 Şubat'ta alınan bir karar ile Doğu Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayan Ukraynalı ve ülkesiz kişilerin araç plakaları ve evraklarının resmen tanınması kabul edilmişti.