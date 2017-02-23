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Ağrotur Üssü’nde tatbikat

Ağrotur Üssü’nde tatbikat

Ağrotur Üssü’nde şubat sonu başlayıp mart ortasına kadar sürecek rutin askeri tatbikat yapılacağı bildirildi.

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Ağrotur Üssü’nde şubat sonu başlayıp mart ortasına kadar sürecek rutin askeri tatbikat yapılacağı bildirildi.

Politis gazetesi, 3 hafta sürecek tatbikat çerçevesinde, çeşitli senaryolar tatbik edileceğini ve helikopterlerle askeri araçların kullanılacağını kaydederek, atış sesleri duyan vatandaşların endişelenmemesi için çağrıda bulunulduğunu yazdı.

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