Ağrotur Üssü’nde tatbikat
Ağrotur Üssü’nde şubat sonu başlayıp mart ortasına kadar sürecek rutin askeri tatbikat yapılacağı bildirildi.
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Ağrotur Üssü’nde şubat sonu başlayıp mart ortasına kadar sürecek rutin askeri tatbikat yapılacağı bildirildi.
Politis gazetesi, 3 hafta sürecek tatbikat çerçevesinde, çeşitli senaryolar tatbik edileceğini ve helikopterlerle askeri araçların kullanılacağını kaydederek, atış sesleri duyan vatandaşların endişelenmemesi için çağrıda bulunulduğunu yazdı.
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