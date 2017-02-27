"Ahmet Benli vatandaşları sallamıyor"

Gönyeli’de bulunan “İyilik Sokak” sakinleri belediyenin bölgedeki tüm sokaklara rögar yerleştirdiği sadece kendi sokaklarına yerleştirmediğini belirterek, yeni yapılacağı sözü verilen kanalizasyon sisteminin aylardır yapılmadığından dolayı şikayette bulundu

Vatandaşlar, “Sokak lağım kokusundan geçilmiyor” diyerek belediyeye tepki gösterdi.

Sokak sakinleri belediyeye defalarca iletilmesine karşın Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli başta olmak üzere diğer yetkililerin ilgisizliğinden şikayetçi…

Bölgedeki alanda pis sularının biriktiği açık şekilde görülürken alanda yerdeki boruların dışarı çıkması atılan molozların yarattığı kötü görüntü sokakta yaşayanlar tarafından tepki gördü.

Sürekli “altyapı çalışması yapılıyor” şeklinde açıklama yapılan belediyenin bu duyurusunun sadece kandırmaca olduğunu savunan vatandaşlar, “Her şey lafta… Sürekli alt yapı çalışmalar yapıldığı iddia ediliyor ama çalışma falan yok. Aylardır bu lağım kokusunu çekiyoruz. Hala gelip ilgilenen yok” diye tepki gösterdi.

Çalışmalara başlandığı söylendi, başlanmadı

Sokakta bulunan ve pis suların biriktiği, molozlar ve çöplerin atıldığı alanın hali aylardır aynı. Apartman sakinleri ile istişare halinde yapılacağı daha önce açıklanırken, sokak sakinleri, temizlik ve onarım çalışması için hala bir adım atılmadığını dile getirdi. Vatandaşlar, “Bıktık usandık artık. Belediye gerekli çalışmalara başlandığını söyledi ama ne gelen var ne giden. Madem ki kimse kılını kıpırdatmıyor, bu işin sorumlusu kimse gidip şikayetimizi ona yapalım” şeklinde konuştu.

Benli bilerek görmezlikten geliyor

Yeni Bakış’a defalarca ulaşarak şikâyette bulunan vatandaşlar, tüm bölgelerde alt yapı bakımı yapılırken İyilik Sokak’a neden gerekli ilginin gösterilmediğini merak ettiklerini dile getirdi. Vatandaşlar Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin sokaktaki sorunu bilerek görmezlikten geldiğini de savundu ve “Defalarca gerekli şikayeti yapmamıza rağmen kimsenin umursadığı yok” dedi.

“Ahmet Benli, kendi adamlarına hızır kesiliyor; vatandaşı kaale almıyor”

Gönyeli’de Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin kendi yakınları ve tanıdıklarının işlerine hızır gibi yetiştiğini ancak söz konusu vatandaş olunca dikkate bile almadığını ifade eden vatandaşlar, “Bu sorunu en kısa sürede çözsünler. Artık sabrımız taştı” dedi.