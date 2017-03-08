Aile şikâyetçi olmayınca serbest kaldı

Evrim Kamlı

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük imam nikâhlı eşinin düşük yapması ile ortaya çıkan olay neticesinde tutuklanan zanlı Ahmet Deniz Erdine dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcuoğlu huzurda bulunan zanlı Ahmet Deniz Edirne’nin Nisan 2016 ayında önceden Türkiye’de Mart 2016 da imam nikâhı ile evlenmiş olduğu 16 yaşındaki G.G isimli kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak olayın polise konu kız çocuğunun 34 haftalık hamile iken 4 Mart tarihinde ölü doğum yapması sonucu ortaya çıktığını ve mesele ile ilgili bir tahkikat başlatıldığını belirtti. Polis olayın neticesinde zanlıdan G.G ile ailesinin şikâyetçi olmadığını belirterek yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlı aleyhine 16 yaşından küçük kıza tecavüz suçlaması ile dava getirildiğini ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün enyakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.