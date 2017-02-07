Aile tecavüzü affetti, yargı affetmedi

Suna Erden

14 yaşındaki kız çocuğuna defalarca tecavüz eden sanık 9 yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa’da 14 yaşındaki genç kıza tehdit yolu ile tecavüz eden Hakan Demirbüken hakkındaki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan ağır ceza heyeti sanığı suçlu bulup mahkûm etse de ceza takdirinde oy birliğine varılamadı. Yargıçlar Gökan Asafoğulları ve Meltem Dündar’ın oy çokluğu ile belirlediği ceza takdirine Başkan Ömer Güran katılmadı.

9 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Sanık aleyhine verilen mahkumiyet kararını açıklayan Yargıç Meltem Dündar, sanığın işlemiş olduğu suçun vahametine dikkat çekerek hiçbir koşulda cinsel tecavüz suçunun cezasız kalamayacağını belirtti. Yargıç Dündar, sanığı tüm olgular ışığında suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 9 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. Yargıç Dündar’ın okumuş olduğu karara Yargıç Asafoğulları’nın da katılması ile sanık 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

ŞİKAYETLER GERİ ÇEKİLDİ

Başkan Ömer Güran ise kararında sanığı aynı olgular ışığında mağdurun ailesi ve mağdurun sanık aleyhine olan şikayetlerini geri çekmesinin de dikkate alarak 5 yıl hapis cezasına çarptırmayı uygun gördüğünü açıkladı. Ancak sanık oy çokluğu kararı ile 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

OLAY ŞU ŞEKİLDE OLMUŞTU

Lefkoşa’da 10 Temmuz saat 04.00-05.00 saatleri arasında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yaya olarak seyreden 14 yaşındaki S.K’yi konuşma vaadi ile kandırıp, zorla ve tehdit ile Ortaköy’de bulunan Gelibolu ilkokuluna götürmüş ve birçok değişik şekilde tecavüz etmişti.