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Aileler durumdan şikâyetçi

Aileler durumdan şikâyetçi

Girne Belediyesi’ne ait Türk Mezarlığı, bakımsızlıktan yok olurken, başıboş köpeklerin yuvası haline geldi

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Devrim Demir

Mezarlıklar geçmişe götürüyor bizi. Kaybettiklerimizi hatırlatıyor. Girne Belediyesi’ne ait Girne Türk Mezarlığı da bunlardan sadece bir tanesi.

Mezarlık bakımsızlıktan dökülürken, başıboş köpeklerde mezarlığın içine yuva yapış durumda.

Girne Türk Mezarlığı’nda birçok mezar taşı otlara bürünürken, mezarlıkta yaşayan köpekleri beslemek için atılan yiyecekler, Girne’ye yakışmayan görüntüleri sergiliyor.

Birçok mezar taşının kırıldığı gözlemlenirken, ağaçlardan düşen dallar mezarları kapladı.

Aileler durumdan şikâyetçi

Türk mezarlığında yakınları yatan aileler ise hem ilgisizlikten, hem de mezarlıkta yaşayan başıboş köpeklerden şikâyetçi. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen, dua okumak isteyen vatandaşlar köpeklerin saldırgan olması nedeniyle mezarlığa giriş yapamıyor.

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