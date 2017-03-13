Aileler yağmur altında bekledi

Türkiye’nin 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) dün yapıldı. Sınav Türkiye’yle birlikte KKTC’de ÖSYM tarafından atanan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi. Tek oturumda yapılan sınav, saat 10.00'da başladı ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi. KKTC’de yağmurlu bir havaya rast gelen sınav saatinde öğrenciler içeride ter döktü, aileleri dışarıda yağmur altında onları bekledi.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı ve saat 9.45'te sınav binaları kapatıldı.

YGS 2017’ye KKTC’de girmek için 2 bin 178 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtilen açıklamada, bunların 769’unun KKTC Liselerinden mezun KKTC vatandaşı olduğu ve yine KKTC vatandaşlığına sahip 95 adayın ise KKTC dışında bir merkezde sınava girmek için başvuruda bulunduğu kaydedildi.

KKTC liselerinden mezun olup sınava TC Kimlik numarası ile başvuran aday sayısı ise 1357.

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer aldı. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu.

Sonuç belgesi gönderilmeyecek

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.

Sorular ve cevap anahtarları yayımlandı

Bu arada Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (2017 YGS) soruları ve cevap anahtarını yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YGS'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına "www.osym.gov.tr" adresinden erişilebileceği bildirildi.

Öğrencileri matematik zorladı

2 milyon 265 bin 902 adayın üniversiteli olmak için ter döktüğü Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) dün gerçekleşti. Adayların 6 farklı puan türünde girdiği YGS'yi Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Nurcan Eğribaş değerlendirdi. Matematik testinde problem sorularının geçen yıla göre daha çok ve zorlayıcı olduğunu belirten Eğribaş, Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinin basit olduğunu söyledi.