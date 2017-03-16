Ailesi İnce'yi Türkiye'ye gönderiyor

Bir süre önce beyin kanaması geçiren Mağusa'nın tanınmış simalarından eski UBP milletvekili Ersoy İnce'nin tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

Ersoy İnce'nin kardeşi Hasan İnce konuşla ilgili sosyal medyada şu açıklamalarda bulundu:

"Yarın kardeşim Ersoy'u ileri tetkikler için Türkiye'ye aktarıyoruz. Beş aydan beridir ağırlıklı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ettiğimiz kardeşimi imkansızlıklar nedeniyle oralara taşımak zorunda kaldık.

Devlet hastahanesindeki Nöroloji bölümünde çalışan gerek doktorları ve gerekse hemşireleri yakından takip edip gözlemle imkanım oldu.

Samimiyetime inanmanızı istiyorum; tümü insan üstü gayretlerle çalışıyor. Bir doktor, bir hastaya veya hasta yakınına bilgi aktarırken telefonu çalıyor ve "acele acil servise gelmeniz gerekiyor" deniyor. Doktor ise 'Çok acil değilse taburcu edeceğim ve hatta Türkiye'ye nakil edeceğim hastamın ve hastalarımın raporunu yazmam gerekiyor' diyor.

Karşı taraf; "Acildir doktor hanım deyip, doktorun acil servise gitmesi yönünde ısrarcı oluyor. Cevap geliyorumdur..." ama bu arada ilgili doktorun kapısında birkaç hasta beklemektedir...

Arkadaşlar bu şartlarda çalışmanın bir doktor için ne kadar ve zor olduğunu sizlerin taktirine bırakıyorum...

Sistemsizlik bir sistem değildir ve hastalıklar tümümüz için vardır, bugün ben yarın benim yakınım bir sonraki gün bir başkası...

Samimi itirafımdır: "Ben bu şartlarda çalışamazdım"

Tüm siyasilere parti farkı gözetmeden çağrıdır. Gelin bu ülkenin ilk reformuna sağlık sisteminden başlayalım, eğitime geçelim, karayollarımızı ıslah edelim, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alalım. Ve diğer yapılması gerekenlere bütçe ayıralım, kamu düzenimizi ıslah edelim..."