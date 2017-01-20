"Ailesi İstanbul'dan ayrıldı, Podolski mutlu değil"

Galatasaray'da Lukas Podolski'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu "Podolski'nin ailesi İstanbul'dan ayrıldı, Podolski çok mutlu değil. Galatasaray'a memnun ama böyle bir problem var" açıklamaları Podolski'nin ayrılacağı dedikodularını da kuvvetlendirdi.

İstanbul'da Podolski ile bir araya gelen Touihri'nin Galatasaray yönetimiyle Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferini karara bağlaması bekleniyor.