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Ajaero’nun ölümü araştırılıyor

Ajaero’nun ölümü araştırılıyor

Polis önceki akşam Mağusa’daki evinde ölü bulunan 22 yaşındaki Bright Chıbuzo Ajaero’nun kendi canına kıydığını açıkladı ancak soruşturma sürüyor.

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Nadire Bahadi

Mağusa’da önceki gece Gülseren bölgesindeki evinin yatak odasında ev arkadaşı tarafından ölü bulunan Nijerya uyruklu 22 yaşındaki Bright Chıbuzo Ajaero’nun ölümü ile ilgili polis soruşturması devam ediyor. Polis Ajaero’nun odasında bulunan tüp içindeki maddenin helyum gazı olduğunu açıklarken, üniversite öğrencisi gencin ise helyum gazı soluyarak canına kıydığını açıkladı.

Darp izine rastlanmadı

Olayın ardından Bright Chıbuzo Ajaero’nun cansız bedeni Mağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis açıklamasında Ajaero’nun cesedi üzerinde dün yapılan otopside darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Ajaero’nun kesin ölüm nedeninin tespiti için doku örnekleri alındığı açıklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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