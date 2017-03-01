Ajda Pekkan 71 yaşında anne olmak istiyor

Hindistan'da 72 yaşındaki bir kadının anne olduğu haberi, çocuk özlemi çeken Ajda Pekkan'a umut verdi. Konuyu araştıran sanatçı, güvendiği doktorlarla görüştü.

Ajda Pekkan, ocak ayında ilk bebeğini dünyaya getiren Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'nu geçtiğimiz günlerde evlerinde ziyaret etti. Çiftin minik bebekleri Azur Benan'la geçirdiği dakikalar, ünlü sanatçının çocuk özlemini yeniden gün yüzüne çıkardı. Ve bu ziyaretin ardından okuduğu bir haber de Pekkan için umut ışığı oldu.

72 yaşındaki bir Hintli'nin tüp bebek yöntemiyle anne olduğu haberinin ardından Ajda Pekkan konuyu araştırmaya başladı. 71 yaşındaki sanatçı, kendisinin de anne olup olamayacağını öğrenmek için güvendiği bazı doktorlarla görüştü. Pekkan'ın Hindistan ve Amerika'daki uzmanlarla da temas kuracağı öğrenildi.

Ajda Pekkan, 2015 yılında verdiği bir röportajda kariyeri uğruna çocuk sahibi olmadığını söylemiş, “Kulislerde büyümesini istemedim” demişti.