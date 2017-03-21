Ak: "Engelli İdaresi kurulmalı"

Özge Kizir

AB Uzmanı İdil Seda Ak, KKTC’nin, engelli hakları sözleşmesine imza attığını ve ruh sağlığı dahil olmak üzere engellilikle alakalı bir devlet idaresinin kurulması yönünde karar aldığını belirterek, “KKTC ve Türkiye’de Ruh Sağlığı Yasası yok. Bu konuyla alakalı çalışmalar başladı fakat bütünlüklü bir şekilde devam etmiyor. Çünkü onları atabilecek gerekli mekanizmaları oluşturabilmiş durumda değildirler” dedi.

AB Uzmanı İdil Seda Ak, Engellilik ve Ruh Sağlığı Yasası’nın önemine vurgu yaptı. Haberal Kıbrıslı gazetesine değerlendirmede bulunan Ak, “KKTC ve Türkiye’de Ruh Sağlığı Yasası yok. Bu konuyla alakalı çalışmalar başladı fakat bütünlüklü bir şekilde devam etmiyor. Dolayısıyla her seferinde sekteye uğruyor. Aslında her iki ülkenin de atması gereken önemli adımlar vardır. Ancak henüz onları atabilecek gerekli mekanizmaları oluşturabilmiş durumda değildir” ifadesini kullandı.

KKTC’de AB standartlarına uygun Ruh Sağlığı Yasası oluşturulmasına yönelik bir adım atılmadığına dikkat çeken Ak, Avrupa’daki iyi örneklerin incelenmesi ve insanlara hizmet sağlayacak yapıların oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. Diğer engellilerin durumlarına göre psikososyal engelliler çok dezavantajlı kaldığını kaydeden Ak, “görünen engelleri olmamaları nedeniyle üzerine düşülmüyor” dedi.

“AB’nin 2010-2020 stratejisi var”

AB’nin bu konuda önemli bir ivme içerisinde olduğunu kaydeden Ak, “Avrupa Birliği’nin (AB) özellikle 2010-2020 stratejisi var. Bu stratejiyi uygulamak için sıklıkla eylem planı hazırlıyor. Buna geçiş yapabilmek için çalışmalar yapıyor. Hem birlik bazında hem de ülkeler bazında tekil olarak çeşitli çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla biz de bu çalışmaları takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Data toplanmayınca politika üretmek oldukça sıkıntılı hale geliyor”

Ak, sözlerine şöyle devam etti: “Var olan kanunlar yeterince uygulanamıyor. Hala takip mekanizmaları sınırlı ve engelli bireyler hakkında yeterli data toplanmıyor. Data toplanmayınca politika üretmek oldukça sıkıntılı hale geliyor. Bunlarla ilgili sorunlar Kıbrıs’ta da yaşanıyor. Kıbrıs’ta bu konuyla ilgili çalışan idari bir birimin olmaması özellikle data toplanamamasındaki en önemli sebeplerden bir tanesidir. Data toplanmadığı için politika da üretilemiyor. İnsanların mağduriyeti farklı alanlarda devam ediyor.

“Her iki ülkede de hükümetler bütünlükçü politika takip etmiyor”

Her iki ülkede de hükümetler bütünlükçü politika takip etmiyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı eğitimle alakalı bir karar alırken bunun içerisine engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını da katmıyor. Farklı bir birimin sanki ondan sorumluymuş gibi davranıyor. Bu yaşanan durum da bütünlükçü politikayı zedeliyor. Dolayısıyla her bakanlık aslında kendi politikalarıyla ilgili karar alırken bu bütünlükçü politikayı takip etmesi gerekir.

“AB de bunun peşinde ama henüz bütüncül bir politika uygulanmıyor”

En son Türkiye AB ilerleme raporunda bu konuyla alakalı bir uyarı aldı ve dedi ki ‘Kanunların var ama ceza yaptırımı yapmıyorsun dolayısıyla da ilerleme kaydedemiyorsun bu ceza yaptırımlarını uygula.’ AB’de bunun peşinde ama henüz bütüncül bir politika uygulanmıyor.”

“Farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz”

Yapılan çalışmalara değinen Ak, “Farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM) engelli haklar sözleşmesinin takip edilmesi bağlamında farklı maddelerine odaklanan ve farkındadır çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz.

“İlerleme oldukça yavaş kaydediliyor”

Eğitim hakları ve bağımsız yaşamın Türkiye’deki mekanizmalar içerisinde yer alabilmesi ile alakalı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. İlerleme oldukça yavaş kaydediliyor. Dolayısıyla yasa önünde eşit tanınma ile ilgili bir yasa yaparken hukukçularının bu bağlamda çok büyük katkısı olacak. Ancak böyle bir çalışma ortamı çok kolay sağlanamıyor” dedi.

“KKTC’de bu adımların hızlandırılması çok iyi olacaktır”

KKTC’de talebin engellikle alakalı bir devlet idaresinin kurulması yönünde olduğunu ifade ede Ak, “KKTC’de taleplerden bir tanesi engellikle alakalı bir devlet idaresinin yani bir birimin kurulması yönündeydi. Bu birimin kurulması gerçekten önemli bir adım. Aslında KKTC’de bu adımların hızlandırılması gerçekten çok iyi olacaktır. Çünkü bu birimin varlığı aslında insanlara hem bir güvence verecektir hem de bazı işlerin daha koordineli bir şekilde ilerlemesine yol açacaktır. Zaten engelli hakları sözleşmesi de bu tarz bir birimin ülke içerisinde olması gerektiğini söylüyor” şeklinde konuştu.

“Engelliler Dairesi, bağımsız olmalı”

KKTC’de Engelliler Dairesi kurulması yönünde çalışmalar olduğunu belirten Ak, Engelliler Dairesi’nin, BM Engelli Haklarına göre devlet kurumlarından bağımsız formda organize edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“KKTC de bu sözleşmeyi imzalamış ülkelerden birisi olarak böyle bir birim açma konusunda bir yükümlülüğe sahiptir”

Ak, sözlerini şöyle tamamladı: “KKTC de bu sözleşmeyi imzalamış ülkelerden birisi olarak böyle bir birim açma konusunda bir yükümlülüğe sahiptir. Anladığım kadarıyla henüz bu talepler karşılanmamış durumdadır. SSK’ların bu konuda önemli bir baskısı vardır. Bu talep en kısa zamanda hükümet tarafından dikkate alınır ve eyleme geçirilirse gerçekten birçok konuda daha hızlı ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum.”