Akalın’a son veda

Devrim Demir

Kıbrıs Türk halkına müzik ve yayıncılık alanında önemli hizmetleri geçen Mustafa Akalın, dün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Müzik Dairesi Müzik Yayınları sorumlusu olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan 1932 doğumlu Mustafa Akalın, önceki gün hayata gözlerini yumdu.

Lefkoşa’nın tanıdık ve sevilen simalarından Mustafa Akalın, geçirdiği beyin kanaması nedeni ile 15 gündür Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.

Müzisyen Acar Akalın ile Dr. Arkın Akalın’ın babası Mustafa Akalın, dün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.