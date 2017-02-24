Akansoy: “ELAM’ı Kıbrıslı Rumlar da reddetmeli”

Özge Kizir

Kartal Harman’ın sunup yönettiği “Ayaküstü 1 Saat” programının konuğu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy oldu. Akansoy, ENOSİS Plebisiti’nin okullarda anılması kararı ve sonrasında görüşmelerde yaşanan kriz konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“Tepki yerindeydi”

Akansoy, “Karar sonrası Kıbrıs’ın Kuzey’indeki tüm güçler sağcısından solcusuna kadar herkes büyük bir görüş birliğiyle bu karara katılmadıklarını ve kesin bir dille reddettiklerini açıkladılar. Tepki yerindeydi. İlk defa böylesine büyük bir toplumsal bütünlük sağlandı ve toplumun her bir bireyi ‘böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz’ dedi. Bu önemli bir bütünleşmedir. Bunun bir defa altını çizelim” şeklinde konuştu.

“ELAM’ı toptan reddediyorum. Yasaklanmalı"

Kıbrıslı Türklerin ENOSİS olgusundan dolayı büyük acılar çektiğini kaydeden Akansoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türkler bir toplum olarak ENOSİS meselesinden acı çekti. Dünden bugüne 50-60 yıllık süreçte çok büyük zorluklar yaşadı. O kelimeyi aslında değil bir karara dönüştürmek, bir kere daha duymamacasına hafızamızdan silmek isterken birden ne oldu? Bu konu ELAM denen 3-5 kişinin gündeme getirmesi ve DİSİ’nin büyük hatasıyla patlak verdi. ELAM’ı toptan reddediyorum. Yok sayıyorum. Çünkü ELAM budur. Kesinlikle yasaklanması gereken bir siyasi harekettir.

“En büyük hayal kırıklığı DİSİ’nin bu oyuna gelmiş olmasıdır”

ELAM’ı Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olarak reddetmemiz gerekiyor. Ada bütünü içerisinde bunu yapmamız gerekiyor. Benim değerlendirmeme göre en büyük hayal kırıklığı DİSİ’nin bu oyuna gelmiş olmasıdır. Bu gerçekten şuna benzer: İngiltere Brexit ile AB’den çıkış kararı aldı. Ama nasıl başladı? Küçük bir parti UKİP, bu konuyu sürekli gündem yaptı, umutsuzlara ya da karamsarlara gitti ve süreç kartopu gibi yuvarlanarak İngiltere’yi korkunç bir durumla karşı karşıya getirdi, sürükledi ve AB’den çıkardı. Gerçi ELAM gibi bir örgütün Kıbrıslı Rumları peşinden sürükleyebileceğini düşünmüyorum. ENOSİS konusunda Kıbrıslı Türklerin gösterdiği hassasiyetin bu bağlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

"Var mı elimizi tutan?"

Çözüm çabaları devam ederken, kendi içimizdeki kurumları ve sistemlerin geliştirilmesine devam edilmesi gerektiğini kaydeden Akansoy, şöyle konuştu:

“Cesaretle ve özgüvenle Avrupa Konseyi’ni davet edelim, ‘gelin’ diyelim. Modern ve çağdaş bir yaşam için her konuda adım atalım. İyi bir noktada olduğumuz, daha da çağdaş normlarda bir eğitim sistemi için hazır olduğumuz zaten görülecektir. Demokratik kültürümüz de böyledir. Kurumlarda eksikliğimiz var ama onlar da ayrı bir konudur.

Dolayısıyla ‘barış’ dediğimiz şey iki ayda gelebilecek bir konu değildir. Fakat bu küçük adada Kıbrıslı Türkler olarak haklarımızı, bir şekilde düzenleyeceğimiz bir çözüm sürecinde almamız elzemdir. Bu demek değildir ki kendi ödevimizi yapmayacağız. Yapalım, yapılsın. Bu konuda kimse kimseyi engellemiyor. Onlar ayrı bir şeydir. Örneğin bugün iyi bir sağlık sistemi için Rum Lider Nikos Anastasiadis’e mi bakıyoruz? Neyi bekliyoruz? Var mı elimizi tutan? Biz federasyon yolu ile uluslararası bağlamda verilmemiş haklarımızı istiyoruz ve bunu ortaklık devleti ile alacağız.”

“Çözüme gitsek de gitmesek de iki toplum yan yana yaşayacak”

Kıbrıs’ın çok hassas ve tarihsel bir noktada olduğunu belirten Akansoy, “ENOSİS konusunda yarın beklentilerimizi karşılayan bir hamle görürsek ve müzakere masasındaki beklentilerin karşılanması yönünde bir şey görmeyiz, o zaman yine süreçte sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Çok hassas ve tarihsel bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Elbette vurmadan, kırmadan, dökmeden federal çözüme gitmeliyiz. Ancak gitsek de gitmesek de bu toplum yan yana yaşayacak. Bizim istediğimiz toplumlar arası herhangi bir sıkıntı veya kavga olmadan bu ilişki sürsün. Hatalara düşülmesin” dedi.

“Bize bir hamlenin yapılacağına dair bilgiler geliyor”

Akansoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki konu açıklandı. Bir tanesi Anastasiadis’in yüksek sesle dünya kamuoyuna ENOSİS konusundaki karşı duruşunu açıklamasıdır. Şu anda Anastasiadis bunu yapıyor. Bugün de yaptı, daha önce de yaptı. İkincisi ise mecliste bir düzenleme ile kararın geri alınması meselesi vardır. Nasıl ki bu kararı aldırdılar, bir şekilde bu kararın değişmesini sağlamaları gerekiyor. Bize bu yönde bir hamlenin yapılacağına dair bilgiler geliyor. Fakat içerik olarak çok fazla bilgi sahibi değilim.

“Eğitimin üzerindeki Kilise’nin etkisini nasıl kıracağız?”

Bu karar geri alınmış olursa nasıl hareket edeceğiz ya da eğitimin üzerindeki kilisenin etkisini nasıl kıracağız? Bu noktada Eğitim Komitesi var, daha çok etkin olmalı. Sadece durumu saptayan değil, var olan sorunları giderici bir işlevi olmalı. Genelde bu tür komiteler daha fazla, var olan durumun fotoğraflarını çekiyor. Peki, durum budur, ama bunun için ne yapılacak? Durumun, anlaşma imzalandıktan sonra değil, bugünden başlayarak değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer birbirimize karşı güven tesisi sağlayamazsak o imzanın da bir anlamı olmaz.”

"Güney'e geçemeyen TC kökenli vatandaşlarımızın durumu ciddi bir konudur"

Barış kültürünün yaratılması için, diyalog ortamlarının projelendirilmesi, toplumlar arası yakınlaşmanın sağlanması gerektiğine dikkat çeken Akansoy, "Bu bağlamda görüşlerimi her düzeyde savunmaya devam edeceğim. Bugün Güney'e geçemeyen TC kökenli vatandaşlarımızın durumu ciddi bir konudur. Bu insanlarımız yarın bir referandumda, adanın kaderi için irade beyan edecekler ama bugün Güney’e geçemiyorlar. Bu nasıl bir akıldır. Burada biz nasıl bir güven yaratacağız? Ya da Güney’de Kilise’nin sosyal ve siyasal alandaki etkisi, sembolleri vd. bu da önemli ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Elbette, Kıbrıslı Rumların de ciddi hassasiyetleri vardır, olabilir. Bunların da dikkate alınması, gözetilmesi, önemsenmesi gerekir. Karşılıklı olarak taraflar birbirini ezerek, psikolojik baskı yaratarak yol alacağını düşünürse, hiçbir yere varılmaz. Eğer barış ise söz konusu olan, bunun kültürünü yaratmamız lazım. Farklılıkların gözetildiği, toplumsal varlık ve kimliklerin dikkate alındığı bir birliktelik. Farklılık içinde birlik. Bunun için özgüvenimizin yüksek olması, diyalogdan kaçınılmaması gerekir" dedi.

"Çavuşoğlu’nun üslubu diplomatik teamüllerin dışında. Gerek yoktu”

Akansoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"TC Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nun basın toplantısındaki üslubunu diplomatik teamüllerin dışında buldum. Hiç gerek yoktu. Hiç de anlamı yok. Zaten gerekli her türlü tavrı Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ifade edip, gösteriyor. Türkiye ile Kıbrıslı Rumların yakınlık kurması, güven yaratılması gerekirken bu dil, işlerin zorlaşmasını sağladı.

“Karşı tarafa hatasını düzeltme şansı verilmeli”

Gelinen noktada, her iki liderin bir an önce yapılan hataları düzeltmesi ve masaya dönmesi gerekiyor. Hatta birbirlerine yardımcı olmaları da gerekiyor. Cumhurbaşkanı’nın tepkilerini anlayışla karşılıyor ve destekliyorum. Ancak karşı tarafa hatalarını düzeltme şansını sağlayacak imkânı tanıması, bundan sonra buna uygun bir üslubu tercih etmesini temenni ederim."