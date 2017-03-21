Akansoy: "Vatandaşlık artık siyasilerin iki dudağı arasından çıkarılmalı"

Arzu Köprülü

CTP milletvekili Asım Akansoy, “KKTC Yurttaşlığı” konusunda konuşma yaptı.

Akansoy, uzlaşı kültürünün gelişmesi için Meclis’in çok iyi çalışması ve muhalefetin sözlerine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Akansoy, ana muhalefet olarak ortaya koydukları görüşlerin dikkate alınmadığını savundu.

TBMM’nin kısa bir süre önce yabancılara ülkede ikamet hakkı veren Turkuaz kartla ilgili bilgi veren Akansoy, kendilerinin de buna benzer bir yasa geçirdiklerini ve beyaz kimlik kartıyla ilgili çalışma yaptıklarını ancak hükümet değişince yarım kaldığını belirtti.

Vatandaşlık politikalarının ülkelerin devlet politikalarını ortaya koyan önemli göstergelerden olduğunu ifade eden Akansoy, vatandaşlığın iki dudak arasından kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Akansoy, bir vatandaşlık politikası belirlemenin zorunluluğuna değinerek, tüm sorgulamalarına rağmen hükümetten vatandaşlık konusunda bilgi alamadıklarını savundu.

Uluslararası hukuku gözeterek vatandaşlıklarla ilgili bir çalışma yapılmasının önemine işaret eden Akansoy, bu konuda hükümete ciddi görevler düştüğünü söyledi.

Akansoy, 11 ardışık çalışma izni olanlara vatandaşlık verildiğini duyduklarını, yaptığı çalışmalar doğrultusunda 7 bin 672 kişinin bu şartlara sahip olduğunu ve vatandaş olmaya hak kazandığını kaydederek, bu kişilerin kaç tanesinin vatandaşlık aldığını sordu.

Kıbrıs sorunu üzerinden vatandaşlık politikası belirlenmesinin doğru olmadığını dile getiren Akansoy, “Vatandaşlık artık siyasilerin iki dudağı arasından çıkarılmalıdır” dedi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş , Akansoy’a cevaben yaptığı konuşmada, vatandaşlıklarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak yaptıkları her çalışmanın Resmi Gazete’de yayınlandığını ifade etti.

Denktaş, hükümetin vatandaşlık politikası hakkında bilgi vererek, geçmişte hazırlanıp meclise gönderilen vatandaşlık yasa tasarısının geri çekildiğini, oradaki kriterlerin sorunu çözmekten çok karmaşa yaratacak niteliklere sahip olduğunu anlattı.

Vatandaş yapılırken yasalar dahilinde araştırmaların yapıldığını ifade eden Denktaş, FETÖ dahil her türlü soruşturmanın yapılmakta olduğuna işaret etti.

“Vatandaş yapmayı durduralım” diye bir düşünceleri olmadığını yineleyen Denktaş, vatandaşlıkları durdurmaları konusunda herhangi bir yerden baskıya maruz kalmadıklarını söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin, 16 Ocak tarihinde kimlerin hangi gerekçelerle yasaklı göçmen statüsünden çıkarıldığıyla ilgili soru sorduğunu ancak henüz cevap alamadığını belirtmesi üzerine, Serdar Denktaş mecliste sorulan soruların mutlaka cevaplandığını sadece eline ulaşmasının uzun sürmüş olabileceğini kaydetti.