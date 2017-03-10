Akaryakıt fiyatları ucuzladı!
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.
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Akaryakıt fiyatlarına bu geceden (11 Mart Cumartesi) itibaren geçerli olmak indirim yapıldı.
Yapılan yeni düzenlemeyle benzin grubu 7 kuruş, euro disel 3, gazyağı ise 5 kuruş ucuzlamış oldu.
ESKİ FİYATLAR / 07.01.2017
Kurşunsuz 98 4.03 TL
Kurşunsuz 95 3.83 TL
Euro Disel 3.62 TL
Gaz Yağı 3.56 TL
YENİ FİYATLAR / 11.03.2017
Kurşunsuz 98 3.96 TL
Kurşunsuz 95 3.76 TL
Euro Disel 3.59 TL
Gaz Yağı 3.51 TL
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