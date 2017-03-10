Akaryakıt fiyatları ucuzladı!

Akaryakıt fiyatlarına bu geceden (11 Mart Cumartesi) itibaren geçerli olmak indirim yapıldı.

Yapılan yeni düzenlemeyle benzin grubu 7 kuruş, euro disel 3, gazyağı ise 5 kuruş ucuzlamış oldu.

ESKİ FİYATLAR / 07.01.2017

Kurşunsuz 98 4.03 TL

Kurşunsuz 95 3.83 TL

Euro Disel 3.62 TL

Gaz Yağı 3.56 TL

YENİ FİYATLAR / 11.03.2017

Kurşunsuz 98 3.96 TL

Kurşunsuz 95 3.76 TL

Euro Disel 3.59 TL

Gaz Yağı 3.51 TL