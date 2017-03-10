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Akaryakıt fiyatları ucuzladı!

Akaryakıt fiyatları ucuzladı!

Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.

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Akaryakıt fiyatlarına bu geceden (11 Mart Cumartesi) itibaren geçerli olmak indirim yapıldı.

Yapılan yeni düzenlemeyle benzin grubu 7 kuruş, euro disel 3, gazyağı ise 5 kuruş ucuzlamış oldu.

ESKİ FİYATLAR / 07.01.2017

Kurşunsuz 98    4.03 TL
Kurşunsuz 95    3.83 TL
Euro Disel    3.62 TL
Gaz Yağı    3.56 TL

YENİ FİYATLAR / 11.03.2017

Kurşunsuz 98    3.96 TL
Kurşunsuz 95    3.76 TL
Euro Disel    3.59 TL
Gaz Yağı    3.51 TL

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