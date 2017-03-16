Akçay'da kıskançlık kan akıttı!

Dün saat 17.00 sıralarında, Akçay’da, R.B.(E-43), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla boşanmış olduğu eşinin evine suç işlemek kastıyla gidip, evde bulunan Kasım T.’yi sol kolundan hafif şekilde yaraladıktan sonra eski eşine ait van aracın camlarını sert bir cisimle vurup kırdı.

Zanlı R.B tutuklandı.