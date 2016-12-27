Akdeniz Atış Alanı’na 28-29 aralık’ta girmeyin!
Güzelyurt Kaymakamlığı, Akdeniz Atış ve Tatbikat Alanı’nda atış talimi yapılacağından, yarın ve obür gün bölgeye girilmemesi uyarısında bulundu.
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Güzelyurt Kaymakamlığı, Akdeniz Atış ve Tatbikat Alanı’nda atış talimi yapılacağından, yarın ve obür gün bölgeye girilmemesi uyarısında bulundu.
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “ZMA Atışları” yapılacağından 28-29 Aralık günleri Akdeniz atış alanına girilmemesi uyarısında bulunuldu. Atışların 07:30-21:00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.
Atışların yapılacağı bölge olarak ise; “Batıda, Yayla Köyü-Akdeniz Köyü arasında kalan kıyı hattı; Doğuda, Güzelyurt – Kalkanlı yolu 1 km batısı arasında kalan bölge; Kuzeyde, Kalkanlı Köyü – Adeniz Köyü uzanım hattı; Güneyde de Yayla Köyü – Yuvacık Köyü uzanım hattının 1 km kuzeyi” tarif edildi.
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