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Akdeniz Atış Alanı’na 28-29 aralık’ta girmeyin!

Akdeniz Atış Alanı’na 28-29 aralık’ta girmeyin!

Güzelyurt Kaymakamlığı, Akdeniz Atış ve Tatbikat Alanı’nda atış talimi yapılacağından, yarın ve obür gün bölgeye girilmemesi uyarısında bulundu.

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Güzelyurt Kaymakamlığı, Akdeniz Atış ve Tatbikat Alanı’nda atış talimi yapılacağından, yarın ve obür gün bölgeye girilmemesi uyarısında bulundu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,  “ZMA Atışları” yapılacağından 28-29 Aralık günleri Akdeniz atış alanına girilmemesi uyarısında bulunuldu. Atışların 07:30-21:00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Atışların yapılacağı bölge olarak ise; “Batıda, Yayla Köyü-Akdeniz Köyü arasında kalan kıyı hattı; Doğuda, Güzelyurt – Kalkanlı yolu 1 km batısı arasında kalan bölge; Kuzeyde, Kalkanlı Köyü – Adeniz Köyü uzanım hattı; Güneyde de Yayla Köyü – Yuvacık Köyü uzanım hattının 1 km kuzeyi” tarif edildi.

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