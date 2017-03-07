Akdeniz diyeti meme kanserini önlüyor

Hollanda'da yürütülen bir araştırma, Akdeniz diyetinin meme kanserini yüzde 40 oranında önlediğini ortaya koydu. Buna göre uzmanlar, Akdeniz diyetinin başlıca besin maddeleri olan fasulye, mercimek, fındık, zeytinyağı balık ve tahılların sıkça tüketilmesini öneriyor. Beyaz ekmek, beyaz pirinç, kırmız et ve şekerden ise mümkün olduğunca uzak durulması tavsiye ediliyor.

Hollanda’da yürütülen bir araştırma, meme kanserinin ölümcül bir türüne yakalanma oranının, Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı kalan kadınlarda, diyete en az bağlı kalanlara oranla, yüzde 40 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

62 bin kadın üzerinde 20 yılı aşkın süreyle yapılan araştırmada, meme kanseriyle beslenme arasında sıkı bir ilişki olduğu tespit edildi.

Uzmanlar Akdeniz diyetinin başlıca besin maddeleri olan bitkisel protein yönünden zengin fasulye, mercimek ve fındığın yanısıra zeytinyağı ile balığın meme kanserine karşı bağışıklığı artırdığını belirledi.

Akdeniz diyetine sadık kalabilmek için işlenmiş tahıllardan elde edilen beyaz ekmek ve beyaz pirinç ile kırmız et ve şeker tüketimini de en aza indirmek gerekiyor.

Meme kanserinin önlenmesi için alkol tüketimininse sıfırlanması tavsiye ediliyor.

Dengeli beslenme dışında düzenli egzersizin de hastalığı önlediği belirtiliyor.