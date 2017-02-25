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  3. Akdeniz sallandı!
Akdeniz sallandı!

Akdeniz sallandı!

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 05.59'da Antalya Kaş İlçesi'nin 21.7 kilometre açığında, 23.7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

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