Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de saat 06.03 sıralarında yerin 28.2 kilometre derininde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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