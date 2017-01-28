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Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Seydikemer İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Seydikemer İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 23.51'de, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nin 59.92 kilometre açıkları olan deprem, 9.8 kilometre derinlikte oldu.

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