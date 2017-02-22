Akdeniz'de karı-koca kavgasında kan aktı!
Akdeniz’de, G.M.(K-29),eşini yaralamaktan tutuklandı.
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Akdeniz’de, G.M.(K-29),eşini yaralamaktan tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, dün saat 19.30 sıralarında, Akdeniz’de, G.M.(K-29), aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Mejdi Masharqa’yı tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağı ile karnından yaraladı.
Masharqa kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
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