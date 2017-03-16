AKEL, Anastasiadis ve partileri başkanlık seçimleriyle ilgilenmekle suçladı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve diğer partileri Rum Başkanlık seçimleriyle ilgilenmekle suçlarken, Anastasiadis, Başkanlık seçimleriyle değil, Başkan olarak göreviyle ilgilendiğini söyledi.

Alithia gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Anastasiadis, DİSİ ve diğer partilerin 2018 yılındaki Rum Başkanlık seçimleri odaklı politika yaptıklarını savundu.

Seçim kampanyasına başlamak için neden acele ettikleri sorusunu soran Kiprianu, bu kişi ve partilerin, bugün için yanıtlar veremezken, Kıbrıs’ın yarını için yanıtlar veremeye hazır olup olmadıklarını sordu.

Fileleftheros gazetesi ise Anastasiadis’in dünkü açıklamalarında, seçim öncesi kampanyaya başladığına dair eleştirilerde bulunan muhalefete yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Başkanlık seçimleriyle değil, Başkan olarak göreviyle ilgilendiğini ifade etti.

Adaylarını belirleyenlerin, aday belirlemek için görüşmeler yapanların başkaları olduğunu söyleyen Anastasiadis, bunu yapmalarının hakları olduğunu belirtti.

Anastasiadis, eğer aday olma konusunda bir karar alırsa bunu açıklayacağını da söyledi.

DİSİ’NİN KARARI SONBAHARA DOĞRU

Öte yandan Alithia gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Anastasiadis’in seçimlerle ilgili niyeti konusunda bir bilgilerinin olmadığını belirterek, DİSİ’de başkanlık seçimleri için kararların sonbahara doğru verileceğini söyledi.

Kendisinin mi aday yolacağı, yoksa Anastasiadis’in mi yeninden aday çıkacağı sorusu karşısında ise Neofitu, bu konuda parti içerisinde görüşmeler yapılıp kararların alınacağını ifade etti.

Bazı partilerin başkanlık seçimleri yarışına erkenden başlamalarını da eleştiren Neofitu, bunun halkın ve ulusal meselelerin aleyhine olduğunu söyledi.

Neofitu, ayrıca merkez alana ait olduğunu söyleyen partileri aşırı tezlere sahip olmakla suçladı.