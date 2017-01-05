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AKEL, DİSİ ve DİKO, Cenevre'de olacak

AKEL, DİSİ ve DİKO, Cenevre'de olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre konferansı öncesinde Rum Ulusal Konsey’e Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgi verdi.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre konferansı öncesinde Rum Ulusal Konsey’e Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgi verdi.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis toplantıda, müzakerelerle ilgili bazı konularda hukukçu Hristos Rozakis ve hukuk kuruluşu Lawand Allen Pellen Firm’in hukuki görüşünü Ulusal Konsey’in huzuruna getirdi.

Toplantının ardından konuşan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, iki hukuki görüşün önemli olduğunu vurgulayarak, Cenevre’ye gidişin, 1960 Garanti Anlaşmasını kaldırmak için olacağını savundu.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler kapsamında açık kalan konularla ilgili derinlemesine bir görüşme yapıldığını ifade etti. “Kıbrıs belirleyici ve kritik bir aşamaya giriyor” diyen Kiprianu, birlikte ve yapıcı bir şekilde çalışmaları, süreç ve gösterilen çabayı desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, DİKO’nun Cenevre’ye gideceğini belirtti.

Diğer siyasi partiler de toplantının ardından açıklamada bulundular.

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