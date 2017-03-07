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AKEL ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi görüştü

AKEL ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi görüştü

Güney Kıbrıs’taki AKEL ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi yetkilileri görüştü.

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Güney Kıbrıs’taki AKEL ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi yetkilileri görüştü.

Politis gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu görüşme çerçevesinde yaptığı açıklamada, liderlere, birbirlerine sorumluluk yükleme çabalarını sürdürmemeleri çağrısında bulundu.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına ise Şener Elcil, krizin, liderlerin eğitim konularını ele almaları için bir fırsatı teşkil ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu açıklamasında ayrıca, müzakerelerin yeniden başlamasının sağlanması durumunda liderlerin, özlü sonuçlar elde edilmesi amacıyla müzakerelerin nasıl üretken olabileceğini ele alması gerektiğini ifade etti.

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