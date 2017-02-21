AKEL Kıbrıs Türk partileriyle görüşüyor
AKEL’in, Rum Meclis’inin “1950 Enosis Plebisiti” oylamasının ardından ortaya çıkan krizi yatıştırmak ve diyaloğun sürmesi için Kıbrıs Türk siyasi partileriyle temaslarda bulunduğu bildirildi.
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AKEL’in, Rum Meclis’inin “1950 Enosis Plebisiti” oylamasının ardından ortaya çıkan krizi yatıştırmak ve diyaloğun sürmesi için Kıbrıs Türk siyasi partileriyle temaslarda bulunduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi AKEL’in, bu çerçevede bugün CTP liderliğiyle görüşeceğini yazdı.
Öte yandan habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, siyasi şahıslara ve partilere, dikkatlerini Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalara yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.
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