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AKEL muhbirlerin korunmasına yönelik yasa tasarısı sundu

AKEL muhbirlerin korunmasına yönelik yasa tasarısı sundu

AKEL Milletvekili İrini Haralambidu’nun dün, Rum Meclisi’ne, muhbirlerin korunmasına yönelik yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

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AKEL Milletvekili İrini Haralambidu’nun dün, Rum Meclisi’ne, muhbirlerin korunmasına yönelik yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Haralambidu’nun yasa tasarısını sunduğu sırada yaptığı konuşmada, sunduğu yasa tasarısının, kaçakçılığın aydınlatılması ve önlenmesine öncülük yapacağını söylediğini yazdı.

Haberde, yasa tasarısının onaylanması halinde, bilgi ifşa eden kişilerin güvenliğinin garanti altına alınacağı ve “hukuki koruma hakkı” sağlanacağı da belirtildi.

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