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  3. Akıncı, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı için İslamabad’a gidecek
Akıncı, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı için İslamabad’a gidecek

Akıncı, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı için İslamabad’a gidecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere yarın saat 16.05’te İslamabad’a gidecek.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere yarın saat 16.05’te İslamabad’a gidecek.

Akıncı, 3 Mart Cuma günü adaya dönecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Pakistan ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş eşlik edecek.

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