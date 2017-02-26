Akıncı, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı için İslamabad’a gidecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere yarın saat 16.05’te İslamabad’a gidecek.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere yarın saat 16.05’te İslamabad’a gidecek.
Akıncı, 3 Mart Cuma günü adaya dönecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Pakistan ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş eşlik edecek.
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