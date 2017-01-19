Akıncı, ABD Büyükelçisi Doherty’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’yi kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’yi kabul etti.
Saat 17:00’de başlayan görüşmede Cumhurbaşkanlığı Tarih Siyasi İşler Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani ile Doherty’nin beraberindeki Büyükelçilik yetkilileri de hazır bulundu.
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