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Akıncı, ABD Büyükelçisi Doherty’yi kabul etti

Akıncı, ABD Büyükelçisi Doherty’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’yi kabul etti.

Saat 17:00’de  başlayan görüşmede Cumhurbaşkanlığı Tarih Siyasi İşler Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani ile Doherty’nin beraberindeki Büyükelçilik yetkilileri de hazır bulundu.

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