Akıncı - Anastasiadis görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün yeniden bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün yeniden bir araya geldi.
Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alan görüşme, saat 11.00’de başladı.
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