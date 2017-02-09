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Akıncı - Anastasiadis görüşmesi başladı

Akıncı - Anastasiadis görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün yeniden bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün yeniden bir araya geldi.

Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alan görüşme, saat 11.00’de  başladı.

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