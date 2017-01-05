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  3. Akıncı, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Akıncı, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Cenevre zirvesi öncesi Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cenevre zirvesi öncesi Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşme, İzmir'deki terörist saldırı nedeniyle yaklaşık 1.5 saat  gecikmeli olarak 20.15'de başladı.

Görüşme için bu sabah Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın sabah adaya dönecek.

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