Akıncı: “Berkalp Kıbrıs türk halkının yetiştirdiği önemli bir isim ve değer”

Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı doktor, eski sporcu ve eski bürokrat Ayten Berkalp’e Kıbrıs Türk toplumuna yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabulde Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ da hazır bulundu.

Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, Berkalp’in Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği önemli bir isim ve değer olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkünün temsilcisi sıfatıyla kendisine bir vefa borcunun bulunduğunu ve bunun nişanesini takdim etmek istediğini söyledi.

Berkalp’in sadece tıp alanında değil, sporculuk ve müsteşarlık alanında da hizmetlerinin görüldüğünü anlatan Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesine çok büyük katkıları bulunduğunu da belirtti.

BERKALP

Ayten Berkalp da konuşmasında aldığı ödülün Cumhurbaşkanı’nın elinden olması anlamında, kendisi için paha biçilemez olduğunu söyledi ve söz konusu mücadele içerisinde birçok insanın aynı ödülü hak eden gizli kahramanlar bulunduğunu anlattı.

Mücadele yıllarındaki acıları unutmasının mümkün olmadığını kaydeden Berkalp, Kıbrıs Türkünün bu noktadan sonra özgürlük, egemenlik, eşitlik ve güvenlikten taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.

Kendisi hakkında Ahmet Tolgay’ın yazdığı kitaptan da bahseden Berkalp, bu kitabı gençlerin de okuması tavsiyesinde bulundu ve Cumhurbaşkanı Akıncı’dan aldığı ödülü şehit düşen kadınlar ve tüm diğer isimsiz kahramanlar için aldığını sözlerine ekledi.